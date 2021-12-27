В Киеве выразили готовность к обмену пленными с ДНР и ЛНР

Украинская сторона готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР, у Киева «к обмену готовы почти 60 граждан», сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Арестович заявил, что украинская «свежая инициатива выглядела так: у нас прямо сейчас к обмену готовы почти 60 граждан».

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«Я уже не говорю, что нормандские и минские соглашения предусматривают формулу обмена «всех на всех» и никаких порционных обменов. Мы же регулярно предлагаем в любом варианте обменять. Мы указываем беременных женщин, которые находятся в исправительных учреждениях, которым там точно не место», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».

Он заявил, что также речь идет о «многих людях с тяжелыми заболеваниями, для них вообще каждый час – пытка находиться в тех условиях». «И мы говорим: давайте обменяем, ведь их отдача нам никак не влияет ни на боеспособность, это просто жест гуманности», – сказал он, добавив, что обмен можно произвести «в любой день»

Как утверждает Арестович, в ДНР и ЛНР «на это не идут, привязывая все к политическим разменам». По его словам, «это та же самая история торговли людьми ради политики». Он считает, что ситуация может измениться после привлечения США к переговорам. Арестович заявил, что Вашингтон «де-факто активно в них уже участвует, выступая медиатором нормандского процесса, но как бы за скобками».

Арестович сказал, что «по количеству контактов официального Вашингтона с Москвой, Берлином, Парижем и Киевом видно, что переговоры идут, и идут достаточно серьезно». «Насколько удастся Соединенным Штатам повлиять на ситуацию хотя бы в гуманитарной сфере – открыть КПВВ, позволить оказать помощь людям, нашим гражданам на той территории, обменять пленных - мы посмотрим», – заявил он, добавив, что «надежда остается».