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2 часа назад

В Киеве выразили готовность к обмену пленными с ДНР и ЛНР «в любой день»

Украинская сторона готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР, у Киева «к обмену готовы почти 60 граждан», сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В Киеве выразили готовность к обмену пленными с ДНР и ЛНР
Фото: ТАССТАСС

Арестович заявил, что украинская «свежая инициатива выглядела так: у нас прямо сейчас к обмену готовы почти 60 граждан».

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«Я уже не говорю, что нормандские и минские соглашения предусматривают формулу обмена «всех на всех» и никаких порционных обменов. Мы же регулярно предлагаем в любом варианте обменять. Мы указываем беременных женщин, которые находятся в исправительных учреждениях, которым там точно не место», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».

Он заявил, что также речь идет о «многих людях с тяжелыми заболеваниями, для них вообще каждый час – пытка находиться в тех условиях». «И мы говорим: давайте обменяем, ведь их отдача нам никак не влияет ни на боеспособность, это просто жест гуманности», – сказал он, добавив, что обмен можно произвести «в любой день»

Как утверждает Арестович, в ДНР и ЛНР «на это не идут, привязывая все к политическим разменам». По его словам, «это та же самая история торговли людьми ради политики». Он считает, что ситуация может измениться после привлечения США к переговорам. Арестович заявил, что Вашингтон «де-факто активно в них уже участвует, выступая медиатором нормандского процесса, но как бы за скобками».

Арестович сказал, что «по количеству контактов официального Вашингтона с Москвой, Берлином, Парижем и Киевом видно, что переговоры идут, и идут достаточно серьезно». «Насколько удастся Соединенным Штатам повлиять на ситуацию хотя бы в гуманитарной сфере – открыть КПВВ, позволить оказать помощь людям, нашим гражданам на той территории, обменять пленных - мы посмотрим», – заявил он, добавив, что «надежда остается».

Напомним, в декабре Арестович заявил, что Киев хотел обменять пленных по схеме 60 на 60, однако получил отказ. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля, Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР – 20. В 2021 году обменов не проводили.

В мире,Алексей Арестович,РИА Новости,
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