Генсек ООН призвал человечество готовиться к новой пандемии

Пандемия COVID-19 не будет последней для человечества, поэтому необходимо заранее готовиться к следующей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишут РИА Новости.

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В мире 27 декабря отмечается международный день противоэпидемической готовности. Генассамблея ООН провозгласила его в ноябре 2020 года.

В честь этого события Антониу Гутерреш в своем Twitter написал, что COVID-19 — не последний вирус, который будет угрожать человечеству. Он подчеркнул, что к следующей возможной пандемии необходимо подготовиться заранее.

«Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему», — написал Гутерреш.

Он предложил уделить внимание этому вопросу в Международный день противоэпидемической готовности.

В настоящее время наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.