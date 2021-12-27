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14 минут назад

Генсек ООН призвал человечество готовиться к новой пандемии

Пандемия COVID-19 не будет последней для человечества, поэтому необходимо заранее готовиться к следующей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишут РИА Новости.

Генсек ООН призвал человечество готовиться к новой пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мире 27 декабря отмечается международный день противоэпидемической готовности. Генассамблея ООН провозгласила его в ноябре 2020 года.

В честь этого события Антониу Гутерреш в своем Twitter написал, что COVID-19 — не последний вирус, который будет угрожать человечеству. Он подчеркнул, что к следующей возможной пандемии необходимо подготовиться заранее.

«Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему», — написал Гутерреш.

Он предложил уделить внимание этому вопросу в Международный день противоэпидемической готовности.

В настоящее время наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

В рамках реагирования на рост заболеваемости коронавирусом ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР). В ее задачи входит ускоренная разработка вакцин, средств диагностики и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с COVID-19.

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