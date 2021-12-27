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4 часа назад

Арестованный в Лондоне злоумышленник планировал убить королеву

Опубликовано видео, на котором 19-летний парень, утром 25 декабря проникший в Виндзорский замок, говорит, что собирается "убить королеву".

Арестованный в Лондоне злоумышленник планировал убить королеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным газеты The Sun, Джасвант Сингх Чайл загрузил видео в одну из соцсетей в 8:06 утра - за 24 минуты до того, как его арестовали на территории резиденции британской королевы Елизаветы II.

"Я попытаюсь убить Елизавету, главу королевской семьи. Это месть за тех, кто погиб в бойне в 1919 году, - говорит злоумышленник. - Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы".

Как уточняет Daily Mail, в ходе бойни в Джаллианвала Багхе (резня в Амритсаре), британские войска в Индии убили 379 протестующих и ранили около 1200 человек.

Джасвант Сингх Чайл был арестован в 8:30 утра в саду Виндзорского замка. Парня доставили в клинику для прохождения медицинской экспертизы. По словам полицейских, злоумышленник не входил ни в какие здания. Он был арестован по обвинениям в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении наступательным оружием.

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В воскресенье полиция провела обыск в частном доме в Саутгемптоне, где подозреваемый проживает со своей семьей.

В мире,Елизавета II,Daily Mail,
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