В Австралии зафиксирована первая смерть пациента с "омикрон"-штаммом

Первый случай смерти от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Австралии, в городе Сидней. Об этом сообщил департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

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Отмечается, что скончался 80-летний мужчина. Ранее он был привит двумя дозами вакцины против COVID-19, "но у него были сопутствующие проблемы со здоровьем", передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение департамента. Известно, что мужчина заразился коронавирусом в учреждении по уходу за престарелыми.