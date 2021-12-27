Власти Британии объявили Россию «вызывающе враждебной» страной

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что Россия, Китай и Иран настроены враждебно по отношению к Соединенному Королевству. Об этом он рассказал в интервью газете Telegraph в ответ на просьбу назвать враждебные государства, с которыми сталкивается Великобритания. Об этом пишут РИА Новости.

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По его словам, у России, Китая и Ирана большой человеческий потенциал и внушительное присутствие. Эти страны способны проводить информационные операции и успешно этим занимаются. При этом Хайндс отметил, что затрудняется дать на вопрос журналиста исчерпывающий ответ.

Как отмечает издание, основные угрозы, которые несут упомянутые государства, — проведение кибернетических атак и кампаний по дезинформации, а также наличие военных и шпионов в состоянии готовности.

Чиновник также назвал КНДР четвертой враждебной страной.

Ранее глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что Россия представляет для Великобритании серьезную угрозу. Он подчеркнул, что Лондон будет принимать все необходимые меры для «сдерживания и отражения всего спектра угроз, исходящих от Москвы».