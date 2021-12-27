Украинские женщины нецензурно ответили на послание Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале опубликовал нецензурное обращение жительницы Украины. Подобным образом она выразила свое отношение к решению украинского лидера Владимира Зеленского поставить работающих женщин на воинский учет.

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Ранее корреспондент издания «Страна.ua» проводил опрос на улице и спросил прохожую, как она относится к решению Зеленского поставить украинок на воинский учет. Женщина заявила, что не поддерживает лидера страны и не намерена защищать его имущество.

«Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отставать не собираюсь вообще», — отметила жительница Украины.

В конце ролика она показала Зеленскому и другим уполномоченным лицам нецензурный жест со словами: «Вот вам!».

Как написал Илья Кива в своем Telegram-канале, после призыва женщин Украины в армию из-за возможного нападения России они министру обороны Украины и главнокомандующему «послание передали и направление указали».