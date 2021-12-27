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38 минут назад

Газетам на Украине пришлось отказываться от русскоязычных версий

Из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий, сообщают СМИ.

Газетам на Украине пришлось отказаться от русскоязычных версий
Фото: ТАССТАСС

Как пишет «Страна.ua», к этому их вынуждает требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке, которое начнет действовать с 16 января. Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий»,– сказал он.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.

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Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.

При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».

Напомним, с 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы.

В мире,Оксана Богданова,Сергей Чернявский,Комсомольская правда,ИТАР-ТАСС,
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