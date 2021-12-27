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55 минут назад

ВОЗ назвала сроки окончания пандемии в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 будет побеждена в 2022 году, но для этого необходимо предпринять определенные шаги. Об этом он написал в своей статье в газете «Известия».

ВОЗ назвала сроки окончания пандемии в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, пандемия завершится победой человечества, если все государства будут работать сообща и к середине следующего года добьются глобальной цели — вакцинации 70% мирового населения.

Он указал, что для завершения пандемии COVID-19 требуется устранить вакцинный «национализм» — когда богатые страны выпускают избыточное количество вакцин, при этом не оставляя ничего для бедных стран Африки. Гебрейесус подчеркнул, что подобные условия идеально подходят для формирования новых штаммов вируса. Именно это и произошло с новым вариантом «омикрон» в ЮАР, утверждает глава ВОЗ.

Он добавил, что все страны в 2022 году будут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией COVID-19. Гебрейесус пояснил, что это соглашение необходимо для совершенствования механизмов финансирования и управления, а также системы и инструментов, нужных мировому сообществу для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления и оперативного реагирования.

В мире,COVID-19,ВОЗ,газета "Известия",
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