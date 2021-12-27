ВОЗ назвала сроки окончания пандемии в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 будет побеждена в 2022 году, но для этого необходимо предпринять определенные шаги. Об этом он написал в своей статье в газете «Известия».

По его словам, пандемия завершится победой человечества, если все государства будут работать сообща и к середине следующего года добьются глобальной цели — вакцинации 70% мирового населения.

Он указал, что для завершения пандемии COVID-19 требуется устранить вакцинный «национализм» — когда богатые страны выпускают избыточное количество вакцин, при этом не оставляя ничего для бедных стран Африки. Гебрейесус подчеркнул, что подобные условия идеально подходят для формирования новых штаммов вируса. Именно это и произошло с новым вариантом «омикрон» в ЮАР, утверждает глава ВОЗ.