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27 минут назад

В США заявили, что Россия является сверхдержавой

Американский профессор Эндрю Летем, занимающийся вопросами международных отношений, написал в своей статье в газете The Hill, что Россия является сверхдержавой на международной арене, а не находящейся в упадке страной, как ее называет западная пресса, и США должны осознать это. По словам автора, "сообщения об упадке России сильно преувеличены".

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Фото: ТАССТАСС

"Сказки о крахе России распространяются с удивительным постоянством с момента распада Советского Союза 25 декабря ровно три десятилетия назад. После падения с пьедестала сверхдержавы, государство-преемник Советского Союза регулярно характеризовалось как "угасающая держава", "бывшая держава" и "держава в упадке", - сказал изданию профессор Колледжа Макалестера.

Политолог также указал, что эти "характеристики сильно вводят в заблуждение", а "миф о российском упадке - это именно миф". Ранее издание American Thinker предположило, что России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной.

В материале издания говорится, что боевые действия станут возможными, если НАТО попытается включить Украину в состав организации. Также отмечается, что расширение альянса на восток после окончания холодной войны было ошибкой, и именно это привело к современной напряженной ситуации.

В мире,НАТО,
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