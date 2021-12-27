Американский профессор Эндрю Летем, занимающийся вопросами международных отношений, написал в своей статье в газете The Hill, что Россия является сверхдержавой на международной арене, а не находящейся в упадке страной, как ее называет западная пресса, и США должны осознать это. По словам автора, "сообщения об упадке России сильно преувеличены".

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"Сказки о крахе России распространяются с удивительным постоянством с момента распада Советского Союза 25 декабря ровно три десятилетия назад. После падения с пьедестала сверхдержавы, государство-преемник Советского Союза регулярно характеризовалось как "угасающая держава", "бывшая держава" и "держава в упадке", - сказал изданию профессор Колледжа Макалестера.

Политолог также указал, что эти "характеристики сильно вводят в заблуждение", а "миф о российском упадке - это именно миф". Ранее издание American Thinker предположило, что России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной.