Западные СМИ предрекли "ужасные последствия" из-за Зеленского

«По мере того, как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство по поводу того, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны. Любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США», — пишет газета The New York Times.