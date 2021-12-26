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16 минут назад

NYT: неопытность людей Зеленского приведет к ужасным последствиям

Некомпетентность команды президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что усугубятся «трения» между Россией и США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Западные СМИ предрекли "ужасные последствия" из-за Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«По мере того, как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство по поводу того, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны. Любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США», — пишет газета The New York Times.

Зеленский выбрал себе в команду людей без какого-либо опыта в военных действиях или дипломатии. Президент Украины при назначении полагался на личную лояльность, а не на опыт, заявляет издание со ссылкой на мнение политических аналитиков.

«Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии „Квартал 95“», — передает The New York Times.

Издание сообщает, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Военные Киева вряд ли смогут остановить их, несмотря на обучение и технику от США, указано в публикации.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома США сообщило, что Пентагон собирается предоставлять Украине разведданные для оперативной реакции в случае возможного вторжения со стороны РФ. В Кремле заявили, что согласны обсуждать отвод войск от украинской границы только после получения ответа от США по гарантиям безопасности. Bloomberg заявляло, что Россия продолжает наращивать войска на границе Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Администрация США,Пентагон,New York Times,Bloomberg,
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