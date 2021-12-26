Британское СМИ рассказало, в чем русские и украинцы едины

Менталитет украинцев далек от западного и почти не отличается от менталитета русских, пишет британская газета The Independent.

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Журналисты считают, что Украину и Россию объединяет «врождённый социальный консерватизм». Он также присущ присущ жителям восточноевропейских стран, например, Польши или Венгрии.

«Врожденный социальный консерватизм роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии, — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели со взглядами жителей Западной Европы», — сказано в материале.

Это проявляется, в частности, в негативном взгляде на однополые браки и уважительном отношении к религии.

Издание также отметило, что россияне до сих пор воспринимают свою страну как великую державу и это является отражением их патриотизма.