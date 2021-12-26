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1 час назад

Британское СМИ рассказало, в чем русские и украинцы едины

Менталитет украинцев далек от западного и почти не отличается от менталитета русских, пишет британская газета The Independent.

Британское СМИ рассказало, в чем русские и украинцы едины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты считают, что Украину и Россию объединяет «врождённый социальный консерватизм». Он также присущ присущ жителям восточноевропейских стран, например, Польши или Венгрии.

«Врожденный социальный консерватизм роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии, — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели со взглядами жителей Западной Европы», — сказано в материале.

Это проявляется, в частности, в негативном взгляде на однополые браки и уважительном отношении к религии.

Эксперт назвал свидетельство скорой гражданской войны на Украине

Издание также отметило, что россияне до сих пор воспринимают свою страну как великую державу и это является отражением их патриотизма.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одной нацией. Он отметил, что восстановление отношений Киева и Москвы — неизбежный процесс.

В мире,Владимир Путин,The Independent,
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