В Чехии констатировали капитуляцию НАТО

«Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло террористическое движение "Талибан". Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но, прежде всего, к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов"», - цитирует обращение Земана РИА «Новости».