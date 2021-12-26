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1 час назад

Президент Чехии констатировал капитуляцию НАТО

Президент Чехии Милош Земан заметил, что ситуация в мире стала хуже после капитуляции НАТО в Афганистане, где к власти пришли «талибы» *. Происшедшее в Афганистане в этом году Земан назвал новым «Мюнхеном».

В Чехии констатировали капитуляцию НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло террористическое движение "Талибан". Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но, прежде всего, к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов"», - цитирует обращение Земана РИА «Новости».

Ранее в МИД РФ сделали прогноз, что из Афганистана в Европу вскоре двинутся тысячи беженцев.

Справка «СП»:

Мюнхенское соглашение 1938 года или Мюнхенский сговор - печально известное соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, заключенное в Мюнхене 29 сентября 1938 года. Оно было подписано рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. По этому соглашению Чехословакия в течение 10 дней должна была отдать Германии Судетскую область.

* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Броневики, винтовки, гаубицы и самолеты: что армия США "подарила" талибам

В мире,Невилл Чемберлен,Милош Земан,Бенито Муссолини,Талибан,НАТО,МИД,РИА Новости,
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