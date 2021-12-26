В Чехии посоветовали НАТО не дразнить «русского медведя»

Заявления, сделанные российским президентом Владимиром Путиным, указывают на то, что Москва чувствует себя загнанной в угол и не может не ответить на действия США и их союзников по НАТО. Таким мнением поделился военный аналитик Ярослав Штефец с чешским изданием Parlamentní listy.

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Специалист отметил, что мир впервые оказался столь близок к войне со времен Карибского кризиса 1962 года. По его словам, Запад уже исчерпал все возможности унизить Россию и решил пойти ва-банк.

«Если хотите подразнить [русского] медведя, сначала убедитесь, что вам есть куда бежать», — посоветовал Штефец.

Аналитик также указал на возросшую активность НАТО у границ России. По его словам, размещение американских систем ПРО вблизи российских рубежей лишает Москву возможности проактивно реагировать на угрозы. Одновременно создается ситуация, при которой Россия может подвергнуться нападению из-за провокации, с помощью которой ее выставят агрессором и захватчиком.

Особую озабоченность при этом вызывает значительное число военных, советников и других специалистов США и НАТО на Украине, что также увеличивает риск провокаций — будь то обвинения в применении химического оружия или само его использования, а также действия, которые могут повлечь убийство солдат НАТО или американских инструкторов.

«Все будет обставлено так, словно Россия напала на войска альянса. Будет объявлено военное положение, и Европа может очень быстро превратиться в поле боя», — предостерег Штефец.