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39 минут назад

Премьер Израиля уходит на самоизоляцию

Премьер Израиля Нафтали Беннет вынужден уйти на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус у дочери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Анну Йонатан-Леус.

Премьер Израиля уходит на самоизоляцию
Фото: ReutersReuters

"Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. Премьер-министр сразу же покинул заседание", - сказал пресс-секретарь.

Премьер сдал ПЦР-тест и уйдет на самоизоляцию отдельно от дочери. Сейчас заседание правительства ведет министр юстиции Гидеон Саар.

Ранее президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо ушел на изоляцию после того, как ряд его приближенных сдали положительные тесты на COVID-19. У него самого не нашли коронавируса. До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заразился COVID-19 и находится на самоизоляции.

Отмечалось, что онпочувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне. Результаты теста глава государства получил 12 декабря, у него были "слабые симптомы". После этого он находился под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны республики. Полномочия Рамафосы на время были переданы вице-президенту Дэвиду Мабузе.

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