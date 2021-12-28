Боевики захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыли огонь по женщинам, организовавшим во вторник демонстрацию в Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Asvaka.

По его сведениям, инцидент произошел в районе расположения больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. Информация о жертвах или раненых не поступала.

Ранее телеканал TOLOnews информировал, что группа женщин провела в афганской столице акцию протеста с требованием соблюдать их права и улучшить условия жизни.

"Мы - голос голодных людей, - приводит канал лозунги недовольных женщин. - Женщины проснулись, мы ненавидим дискриминацию".

Как следует из распространенной видеозаписи, в демонстрации принимают участие несколько десятков человек.