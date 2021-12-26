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32 минуты назад

В США указали на способную привести к войне черту Зеленского и его окружения

На фоне сообщений о потенциальном конфликте между Украиной и Россией все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям не только для самой Украины, но и, в том числе, для США. На эту черту украинского руководства указал журналист Эндрю Крамер в статье для газеты The New York Times.

В США указали на способную привести к войне черту Зеленского
Фото: ReutersReuters

Автор материала отметил, что многие приближенные украинского лидера, подобно ему самому, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта до своих назначений на высокие посты.

«Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и Соединенными Штатами», — говорится в статье.

Издание также цитирует бывшего спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. По словам политика, основанием для назначения на руководящие посты в стране является преданность президенту и его окружению. Это противоречит предвыборному обещанию Зеленского, что к работе в правительстве будут привлечены специалисты в тех сферах, где его сторонники не имеют опыта.

«Мы пришли на комедию, а оказались просмотром фильма ужасов. Это совсем не смешно», — сказал Разумков.

До этого профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что украинское руководство совершит фатальную ошибку, если пойдет на эскалацию в Донбассе с расчетом на поддержку НАТО. По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен почти наверняка предостерегут Киев от такого шага.

В мире,Дмитрий Разумков,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Верховная Рада,НАТО,New York Times,Lenta.ru,
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