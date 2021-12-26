В США придумали способ для шантажа России

Вашингтон и западные страны должны незамедлительно ввести ограничительные меры против Москвы, чтобы предотвратить ее «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки, сообщает РИА Новости.

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Как сообщил экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер для Центра анализа европейской политики, до сих пор США и союзники накладывали экономические ограничения на Россию только после того, как она «сделала что-то плохое». «Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — считает Волкер.

По словам американского дипломата, это поможет предотвратить «агрессию» на Украине. Политик не уточнил, каким образом Москва угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории.