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12 минут назад

В США придумали способ для шантажа России

Вашингтон и западные страны должны незамедлительно ввести ограничительные меры против Москвы, чтобы предотвратить ее «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки, сообщает РИА Новости.

В США придумали способ для шантажа России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер для Центра анализа европейской политики, до сих пор США и союзники накладывали экономические ограничения на Россию только после того, как она «сделала что-то плохое». «Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — считает Волкер.

По словам американского дипломата, это поможет предотвратить «агрессию» на Украине. Политик не уточнил, каким образом Москва угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории.

США покинут Украину после итоговой пресс-конференции российского президента Владимира Путина, сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его словам, лидер России «чётко дал понять» Вашингтону, что Москва не потерпит провокации Запада на территории бывшей советской республики и будет пресекать их. «Ультиматум выставлен, ждём ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать своё присутствие и деятельность на территории Украины», — заявил парламентарий.

В мире,Илья Кива,Курт Волкер,Владимир Путин,Верховная Рада,Госдеп США,РИА Новости,
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