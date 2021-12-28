Во Франции усилят ограничительные меры из-за коронавируса

Франция вводит новые ограничительные меры из-за нового "омикрон"-штамма коронавируса.

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Об этом сообщает "Би-би-си" С 3 января в стране необходимо по возможности перевести всех сотрудников на удаленный режим работы. Массовые мероприятия внутри помещений ограничат до 2 тысяч человек, на улице - до 5 тысяч человек.

Ношение масок станет обязательным в центрах городов. Также вводится запрет на еду и питье в транспорте дальнего следования.

Кроме того, правительство сократило с четырех до трех месяцев рекомендуемый срок между ревакцинациями. При этом власти отказались от введения локдауна или новогоднего комендантского часа. Школы откроются, как и планировалось, 3 января. Представляя новые меры по борьбе с коронавирусом, глава правительства страны Жан Кастекс назвал пандемию "фильмом, который никак не кончается".

Ранее сообщалось, что на фоне новой волны коронавируса на Лазурном берегу Франции занято 99% мест в палатах реанимации. В другом регионе Овернь-Рона-Альпы занято 80% мест в отделениях реанимации. 26 декабря заболеваемость коронавирусом во Франции впервые превысила 100 тысяч новых случаев в сутки. При этом антирекорд обновлялся в стране несколько дней подряд.

В предыдущий раз это произошло в пятницу, 24 декабря, когда были зарегистрированы 91,6 тысяч зараженных, днем ранее — 91,6 тысяч.