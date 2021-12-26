Стало известно о тысячах брошенных Британией в Афганистане людей

«Мы остановились у родственников в Гильменде. Риск высок. Здесь очень опасно. Каждый день нам угрожают талибы. Они ищут нас. Мы прячемся и никуда не выходим», — рассказал один из переводчиков. В Лондоне посоветовали ему ехать с женой и двумя детьми в Пакистан, чего они не могут сделать из-за отсутствия паспортов.