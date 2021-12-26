Стало известно о тысячах брошенных Британией в Афганистане людей

Тысячи сотрудничавших с Британией граждан Афганистана, имеющих право на переселение в эту страну, живут под страхом смерти, сообщает Independent со ссылкой на переводчиков, работавших в этой стране.
Эти люди имеют право переехать в Британию по программе переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy), созданной для перевода тех, кто помогал британским военным. Британское руководство обвиняют в том, что оно пытается отстраниться от взятых на себя обязательств по переселению афганцев.
«Мы остановились у родственников в Гильменде. Риск высок. Здесь очень опасно. Каждый день нам угрожают талибы. Они ищут нас. Мы прячемся и никуда не выходим», — рассказал один из переводчиков. В Лондоне посоветовали ему ехать с женой и двумя детьми в Пакистан, чего они не могут сделать из-за отсутствия паспортов.
Тем временем, радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) издало указ, регулирующий права женщин. Документ подписал верховный лидер боевиков Хайбатулла Ахундзада. Согласно ему, женщину нельзя принуждать к вступлению в брак. Кроме того, представители слабого пола не смогут стать объектом перемирия или прекращения вражды» между мужчинами.