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22 минуты назад

В Раде заявили, что США покинут Украину после «ультиматума Путина»

США покинут Украину после итоговой пресс-конференции российского президента Владимира Путина, сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Депутат Рады: США покинут Украину после «ультиматума Путина»
Фото: ReutersReuters

По его словам, лидер России «чётко дал понять» Вашингтону, что Москва не потерпит провокации Запада на территории бывшей советской республики и будет пресекать их. «Ультиматум выставлен, ждём ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать своё присутствие и деятельность на территории Украины», — написал парламентарий.

Он напомнил, что после поспешного вывода сил Североатлантического альянса из Афганистана прозападное правительство практически мгновенно пало. Как считает депутат, примерно то же случится с Украиной.

Во время ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что американские ракеты «появились на пороге нашего дома» и отметил полную неприемлемость продвижения НАТО. Как считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, курс на втягивание Украины в Альянс и появление ракет у российских границ может спровоцировать серьёзные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. Как отметил дипломат, необходимо понизить градус конфронтации, вызванной опекой США своих «украинских протеже».

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