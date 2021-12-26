Депутат Рады: США покинут Украину после «ультиматума Путина»

Фото: Reuters Reuters

По его словам, лидер России «чётко дал понять» Вашингтону, что Москва не потерпит провокации Запада на территории бывшей советской республики и будет пресекать их. «Ультиматум выставлен, ждём ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать своё присутствие и деятельность на территории Украины», — написал парламентарий.

Он напомнил, что после поспешного вывода сил Североатлантического альянса из Афганистана прозападное правительство практически мгновенно пало. Как считает депутат, примерно то же случится с Украиной.