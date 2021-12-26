США и Германии разошлись во мнениях по поводу Украины

Власти Германии не разделяют уверенность Вашингтона в подготовке России к «нападению» на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

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В свою очередь агентство ссылается на двух анонимных источников в немецком правительстве. «Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности», — рассказали собеседники.

Как утверждают источники Reuters, Берлин нацелен на скорейшую реактивацию нормандского формата с участием ФРГ, РФ, Франции и Украины.

Официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не может оспаривать суверенное право России на перемещение своих войск на собственной территории. Он отметил, что оппоненты РФ по НАТО, в том числе США, проводят «весьма недвусмысленные манёвры и учения в непосредственной близости» российских границ, на фоне которых «Россия предпринимает определенные действия».