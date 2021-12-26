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17 минут назад

На Украине объявили о начале «возвращения» Кубани

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко объявил, что Украина якобы начала процесс «возвращения» Кубани в состав страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На Украине объявили о начале «возвращения» Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Киев начал данный процесс маленькими, но уверенными шагами. Депутат отметил, что подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Украины выступают за роспуск Верховной Рады, отставку действующего правительства и проведение новых парламентских выборов. По данным опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг», за досрочное прекращение полномочий депутатов парламента и организацию новых выборов выступают 63 процента граждан, тогда как за роспуск кабмина — 58 процентов. В это же время отставку действующего президента страны Владимира Зеленского поддерживают лишь 43 процента украинцев.

В мире,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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