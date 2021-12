В США не смогли найти Украину на карте

Примерно треть (32%) из 177 тыс. участников опроса американской газеты The New York Times не смогли найти Украину на карте Восточной Европы.

The New York Times проводит в эти дни традиционную онлайн-викторину по главным новостям уходящего года. Среди тем, которым посвящены вопросы, - пандемия, законодательная повестка президента США Джо Байдена , расстановка сил в Сенате, итоги Олимпиады в Токио, скандалы с сексуальными домогательствами и другие главные события 2021 года. Ряд вопросов посвящен новостям международной политики.

При этом в другом вопросе на знание географии с просьбой указать на карте, где произошла авария с танкером Ever Given, заблокировавшем Суэцкий канал, читатели The New York Times показали себя гораздо лучше. Найти Суэцкий канал смогли 93% участников.