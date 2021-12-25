Вооруженный мужчина попытался прорваться в замок королевы Британии

Вооруженный мужчина пытался прорваться на территорию Виндзорского замка, когда королева праздновала там Рождество с принцем Чарльзом и принцессой Камиллой. Об этом сообщает The Sun.
Полиция заявила, что у мужчины было оружие, но, он не смог проникнуть ни в одно из зданий.
Подозреваемый был взят под стражу. Членам королевской семьи уже сообщили об инциденте, сообщает полиция.
«Мужчина был арестован по подозрению в нарушении или посягательстве на охраняемый объект и хранении наступательного оружия. В настоящее время он остается под стражей», - сказала представитель полиции Ребекка Мирс.
По ее словам, режим тревоги сработал после того, как мужчина вошел на территорию. Расследование инцидента продолжается.
Сегодня Елизавета II празднует Рождество в кругу семьи, с принцем Чарльзом и Камиллой. Праздник в Виндзоре впервые проходит без супруга королевы, принца Филиппа, который умер в начале этого года.
Известно, что королева решила встретить Рождество с фотографией покойного мужа.