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7 минут назад

США пообещали построить «евроатлантическое будущее Украины»

В честь 30-летия со дня отставки с поста президента СССР Михаила Горбачева посольство США в Киеве поздравило Украину и пообещало построить ей «евроатлантическое будущее». Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает РЕН.

США обещали Украине «евроатлантическое будущее»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что представители американской дипмиссии отметили высокий уровень отношений между Вашингтоном и Киевом — «прочнее, чем когда-либо».

«Поскольку мы работаем вместе, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины и построить евроатлантическое будущее Украины», — цитирует издание дипломатов США.

Ранее сообщалось, что Пентагон работает над тем, чтобы передать Украине разведданные, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное «вторжение» России. Предполагалось, что разведданные будут содержать изображения о передвижении российских войск возле границ Украины и, если они будут переданы вовремя, эта информация поможет украинским военным предотвратить атаку.

В мире,Михаил Горбачев,Пентагон,
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