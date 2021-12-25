США обещали Украине «евроатлантическое будущее»

В честь 30-летия со дня отставки с поста президента СССР Михаила Горбачева посольство США в Киеве поздравило Украину и пообещало построить ей «евроатлантическое будущее». Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает РЕН .

Ранее сообщалось, что Пентагон работает над тем, чтобы передать Украине разведданные, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное «вторжение» России. Предполагалось, что разведданные будут содержать изображения о передвижении российских войск возле границ Украины и, если они будут переданы вовремя, эта информация поможет украинским военным предотвратить атаку.