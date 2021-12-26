НАТО назначило дату перегревов с Россией

Переговоры России и НАТО могут пройти 12 января. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library NIDS/NATO Multimedia Library

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение организовать 12 января заседание Совета Россия-НАТО, сообщает агентство. По словам источника, сейчас этот вопрос обсуждается с Россией.

Отмечается, что Столтенберг принял подобное решение в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников Генштабов стран-участниц Североатлантического альянса.