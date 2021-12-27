Глава МИД Германии пересмотрит решения Меркель

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что намерена пересмотреть решения правительства бывшего канцлера страны Ангелы Меркель относительно правил одобрения контрактов оборонного экспорта и ужесточить их. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказала Бербок агентству dpa, новая правительственная коалиция ФРГ собирается провести переоценку политики оборонного экспорта последних лет. По ее словам, власти работают над законом об оборонном экспорте, «который более четко определит критерии, по которым одобряются контракты на экспорт оборонной продукции».

Накануне стало известно, что ушедшее 8 декабря в отставку правительство Меркель одобрило за 2021 год контракты оборонного экспорта на рекордную за год сумму — более девяти миллиардов евро. Свыше половины контактов были одобрены в последние дни работы правительства и были предназначены Египту.

Ранее Анналена Бербок заявила об отказе властей ФРГ от намерения разрабатывать ядерное оружие. По ее словам, Германия не была и никогда не хочет становиться ядерной державой.

«Цель для нас всех — мир без атомного оружия», — заключила дипломат.