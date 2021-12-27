В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
7 минут назад

Глава МИД Германии собралась пересмотреть решения Меркель

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что намерена пересмотреть решения правительства бывшего канцлера страны Ангелы Меркель относительно правил одобрения контрактов оборонного экспорта и ужесточить их. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Германии пересмотрит решения Меркель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сказала Бербок агентству dpa, новая правительственная коалиция ФРГ собирается провести переоценку политики оборонного экспорта последних лет. По ее словам, власти работают над законом об оборонном экспорте, «который более четко определит критерии, по которым одобряются контракты на экспорт оборонной продукции».

Накануне стало известно, что ушедшее 8 декабря в отставку правительство Меркель одобрило за 2021 год контракты оборонного экспорта на рекордную за год сумму — более девяти миллиардов евро. Свыше половины контактов были одобрены в последние дни работы правительства и были предназначены Египту.

Ранее Анналена Бербок заявила об отказе властей ФРГ от намерения разрабатывать ядерное оружие. По ее словам, Германия не была и никогда не хочет становиться ядерной державой.

«Цель для нас всех — мир без атомного оружия», — заключила дипломат.

Она подчеркнула, что Германия намерена внести свой вклад в достижение этой цели как страна, которая не хочет быть ядерной державой.
В мире,Анналена Бербок,МИД,ИА DPA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители