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40 минут назад

DPA узнало о «проделке» Меркель и ее преемника

Правительство Ангелы Меркель за 2021 год одобрило контракты оборонного экспорта на рекордную сумму в 9 миллиардов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

Такой ответ дали агентству в министерстве экономики на запрос депутата партии «Левые» Севим Дагделен,

Предыдущий рекорд - 8 миллиардов евро - был установлен в 2019 году.

Отмечается, что значительная часть контактов была одобрена в последние дни правления Меркель, когда она находилось в статусе исполняющего обязанности и по практике не должна была принимать далеко идущих политических решений.

Пакет «поздних» контрактов был предназначен для Египта. Это страна стала лидером по объему одобренных контрактов на поставку немецкой оборонной продукции - 4,34 миллиарда евро. При этом по состоянию на 29 ноября для этой страны одобрили оборонных заказов на 180 миллионов евро.

К процессу принятия решений по контактам был причастен вице-канцлер и министр финансов правительства Меркель Олаф Шольц, ныне занимающий пост канцлера Германии.

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«Шольц в исполняющем обязанности правительстве позволил себе настоящую проделку и четко продемонстрировал, что критика социал-демократами неразборчивости в оборонном экспорте, особенно диктатурам и авторитарным режимам, остается без последствий. Это тяжелое бремя для нового правительства Шольца», - прокомментировал ситуацию Дагделен.

Правительство Ангелы Меркель ушло в отставку 8 декабря.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Минэкономразвития,ИА DPA,РИА Новости,
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