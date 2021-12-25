Девушка вышла замуж за облившего ее кислотой мужчину

После нападения, произошедшего два года назад, 20-летняя Берфин Озек частично лишилась зрения, также пострадали её лицо и шея.

Полиция арестовала 23-летнего мужчину. Казим Озан Селтик умолял девушку о прощении, в итоге она поддалась на уговоры и отозвала своё заявление.

Инцидент получил широкую огласку в местной прессе и под давлением общественности девушка вновь направила жалобу в полицию. Обливший её кислотой Селтик получил 13 с половиной лет лишения свободы, однако позже вышел на свободу. Сразу после этого парень сделал Берфин предложение, которое она с радостью приняла. Это решение вызвало у семьи невесты негодование.