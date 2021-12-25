В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

«Унизили народ»: Молдавский магазин осудили за новогоднюю акцию

В Кишиневе владелец ювелирной компании устроил новогоднюю акцию с бросанием в толпу килограмма ювелирных украшений. Акцию сняли на видео, после чего пользователи интернета назвали ее «мерзостью». Ролик опубликовали в Instagram компании.

На кадрах видно, что перед дверьми ювелирного завода собралась внушительная толпа. Люди общались между собою на молдавском и русском языках. Владелец магазина в костюме Деда Мороза и в сопровождении двух «Снегурочек» обратился к собравшимся с речью.

«Очень долго думали, как же нам продвинуть единственный магазин и единственный ювелирный завод», - сказал он.

По его словам, было решено не прибегать к рекламе.

«Мы решили сделать по-другому. Здесь больше килограмма ювелирных украшений. Каждый испытает свою удачу... Я очень справедливый и честный человек. Мы решили все раскидать. Здесь золотые цепи. Кольца...», - сказал бизнесмен.

Пожелав людям здоровья, счастья и процветания в новом году, владелец достал из красного мешка пакетики с украшениями и начал бросать собравшимся. Сразу образовалась давка. Люди ползали по асфальту, поднимая упавшие пакетики.

При этом часть толпы стояла на проезжей части и мешала автомобилям, которые начали сигналить.

«Люди вы что, ненормальные что ли?» - звучали возгласы.

Комментаторы Instagram сочли акцию «мерзостью».

«Неужели было приятно участвовать в этом позорище. Унизили народ. Потешили свое тщеславие», - написал один из пользователей.

Другой отметил, что «владелец- почувствовал себя рабовладельцем» и обращался « с людьми как с скотом».

«Имея деньги на 1 кг золота на пиар, можно и благороднее это сделать… Есть куда более красивые методы пиара» - решили критики.

Однако другие комментаторы заявили, что акция «подарила людям новогоднее настроение и радость».

В мире,Видео,
52
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители