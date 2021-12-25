В Кишиневе владелец ювелирной компании устроил новогоднюю акцию с бросанием в толпу килограмма ювелирных украшений. Акцию сняли на видео, после чего пользователи интернета назвали ее «мерзостью». Ролик опубликовали в Instagram компании.

На кадрах видно, что перед дверьми ювелирного завода собралась внушительная толпа. Люди общались между собою на молдавском и русском языках. Владелец магазина в костюме Деда Мороза и в сопровождении двух «Снегурочек» обратился к собравшимся с речью.

«Очень долго думали, как же нам продвинуть единственный магазин и единственный ювелирный завод», - сказал он.

По его словам, было решено не прибегать к рекламе.

«Мы решили сделать по-другому. Здесь больше килограмма ювелирных украшений. Каждый испытает свою удачу... Я очень справедливый и честный человек. Мы решили все раскидать. Здесь золотые цепи. Кольца...», - сказал бизнесмен.

Пожелав людям здоровья, счастья и процветания в новом году, владелец достал из красного мешка пакетики с украшениями и начал бросать собравшимся. Сразу образовалась давка. Люди ползали по асфальту, поднимая упавшие пакетики.

При этом часть толпы стояла на проезжей части и мешала автомобилям, которые начали сигналить.

«Люди вы что, ненормальные что ли?» - звучали возгласы.

Комментаторы Instagram сочли акцию «мерзостью».

«Неужели было приятно участвовать в этом позорище. Унизили народ. Потешили свое тщеславие», - написал один из пользователей.

Другой отметил, что «владелец- почувствовал себя рабовладельцем» и обращался « с людьми как с скотом».

«Имея деньги на 1 кг золота на пиар, можно и благороднее это сделать… Есть куда более красивые методы пиара» - решили критики.