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45 минут назад

Украина показала на видео испытания «зловещего» «Миротворца»

Украинское конструкторско-производственное предприятие «Синергия» в условиях зимы провело заводские испытания роботизированной платформы «Миротворец». Соответствующее видео с наземным беспилотником, который Defence Blog назвали зловещим, показано на YouTube-канале SYNERGY DPE.

В подписи к ролику сообщается, что изделие способно работать в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия, развивать скорость до 35 километров в час (на плаву — до 6 километров в час), преодолевать расстояния до 100 километров и переносить до 500 килограммов грузов. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/47837929/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

В мире,Оружие,Видео,ПАО "Синергия",
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