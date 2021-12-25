Украина показала на видео испытания «зловещего» «Миротворца»

В подписи к ролику сообщается, что изделие способно работать в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия, развивать скорость до 35 километров в час (на плаву — до 6 километров в час), преодолевать расстояния до 100 километров и переносить до 500 килограммов грузов. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/47837929/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink