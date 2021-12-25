В Чехии завершается режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Чехии 25 ноября на 30 дней, завершается в субботу в 23:59 (01:59 воскресенья мск). С воскресенья власти намерены значительно ужесточить контроль за соблюдением в республике мер эпидемиологической безопасности, что позволит бороться с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к вице-премьеру и министру здравоохранения страны Властимилу Валеку, назначенному 17 декабря президентом Милошем Земаном.

"Вышедшее недавно в отставку правительство экс-премьера [Чехии] Андрея Бабиша ввело в республике 25 ноября на 30 дней режим ЧС, который новый кабмин премьера Петра Фиалы решил не продлевать на фоне определенного улучшения эпидемиологической ситуации. Эффективно бороться с распространением коронавируса позволят правовые акты, действующие в период пандемии. Властями будет значительно ужесточен контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности", - отметил источник. Он подчеркнул, что нарушители будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

В Чехии с воскресенья для граждан, завершивших вакцинацию, в обычном режиме возобновят работу рестораны, кафе и бары, которые пока должны оставаться закрытыми с 22:00 до 05:00. В республике перестанет действовать запрет распития алкогольных напитков в общественных пространствах. Число прошедших иммунизацию участников спортивных и культурно-массовых мероприятий возрастет до одной тысячи при условии, что места для них должны быть сидячими. Стоя в таких мероприятиях могут участвовать не более 100 привитых от ковида.