В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

В Чехии завершается режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Чехии 25 ноября на 30 дней, завершается в субботу в 23:59 (01:59 воскресенья мск). С воскресенья власти намерены значительно ужесточить контроль за соблюдением в республике мер эпидемиологической безопасности, что позволит бороться с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к вице-премьеру и министру здравоохранения страны Властимилу Валеку, назначенному 17 декабря президентом Милошем Земаном.

В Чехии завершается режим ЧС из-за коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вышедшее недавно в отставку правительство экс-премьера [Чехии] Андрея Бабиша ввело в республике 25 ноября на 30 дней режим ЧС, который новый кабмин премьера Петра Фиалы решил не продлевать на фоне определенного улучшения эпидемиологической ситуации. Эффективно бороться с распространением коронавируса позволят правовые акты, действующие в период пандемии. Властями будет значительно ужесточен контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности", - отметил источник. Он подчеркнул, что нарушители будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

По словам источника, власти не исключают возможность восстановления режима ЧС, если эпидемиологическая ситуация в республике ухудшится.

В Чехии с воскресенья для граждан, завершивших вакцинацию, в обычном режиме возобновят работу рестораны, кафе и бары, которые пока должны оставаться закрытыми с 22:00 до 05:00. В республике перестанет действовать запрет распития алкогольных напитков в общественных пространствах. Число прошедших иммунизацию участников спортивных и культурно-массовых мероприятий возрастет до одной тысячи при условии, что места для них должны быть сидячими. Стоя в таких мероприятиях могут участвовать не более 100 привитых от ковида.

В период действия режима ЧС полиция зафиксировала в стране 4 356 нарушений мер эпидемиологической безопасности. На данный момент административные санкции в виде штрафов применены к 850 нарушителям. Дела остальных рассматривают соответствующие инстанции.

В мире,Андрей Бабиш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители