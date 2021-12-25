На Украине рассказали о планах устроить новый Майдан

«Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию. То есть протесты всегда будут, но это не те протесты, которые приводят к свержению режима или к серьезным потрясениям. Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан», — рассказал эксперт.