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28 минут назад

На Украине рассказали о повлиявшем на США ультиматуме Путина

Киев назвал условие для признания решений России и Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал о выставленном президентом России Владимиром Путиным ультиматуме США. Об этом он написал в своем Telegram.

Он указал, что российский лидер дал понять Вашингтону о нетерпимости к провокациям Запада на Украине и намерении их пресекать. «Ультиматум выставлен, ждем ответа Запада», — сказал он. Кива выразил уверенность, что в скором времени США начнут сворачивать свое присутствие на Украине по аналогии с Афганистаном.

10 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 декабря в своей статье написал еще об одном «суровом ультиматуме» Путина. По его мнению, он заключался в требовании от НАТО гарантий, исключающих расширение альянса на восток. После этого, утверждал дипломат, Киев и страны Запада начали разрабатывать всеобъемлющий план «сдерживания» Москвы.

Ранее МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

В мире,Дмитрий Кулеба,Илья Кива,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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