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37 минут назад

Испанцы испугались сжатого кулака Путина на словах о НАТО

После выступления российского президента на заседании коллегии Минобороны, читатели испанского издания El Mundo заявили, что испугались сжатого кулака Владимира Путина. Комментарии появились к новости о том, что российский лидер может принять «военно-технические» меры в ответ на угрожающие действия Запада.

В Испании испугались сжатого кулака Путина на словах о НАТО
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Что-то мне совсем не понравился этот сжатый кулак Владимира, — написал один из читателей.

Несмотря на это, многие посочувствовали России и её стремлению получения гарантий безопасности.

Россия закономерно чувствует себя униженной. С тех пор как она в одностороннем порядке положила конец холодной войне, США и НАТО загнали эту страну в угол, задвинули на задний план и окружили, — пояснил ещё один пользователь.

При этом многие обвинили США в том, что они накаляют обстановку на востоке Европы и не дают решить вопрос с помощью дипломатии.

Ранее министерство обороны Украины опубликовало карту, где указаны якобы стянутые к границе российские войска. Судя по информации на карте, Россия расположила свои военные силы в Белоруссии, в Крыму, а также в Курской области.

На карте также показаны подразделения с ракетными установками «Искандер» во Владикавказе, которые Россия якобы планирует перебросить в Крым. Украинские военные предупреждают своих европейских коллег о значительном военном наращивании у своих границ и заявляет о потенциальных 175 тысячах войск.
В мире,Политика,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,
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