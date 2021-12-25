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50 минут назад

Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии

Президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.

Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии
Фото: ReutersReuters

Один из родителей по имени Джаред поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!».

«Вперед, Брэндон! Я согласен», – ответил американский лидер. После он спросил, где живет собеседник, не из штата Орегон ли он, но тот ничего не ответил, передает ТАСС.

Белый дом отказался прокомментировать случившееся.

Байден оконфузился во время обращения к нации

Противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон! (Let's go Brandon!)» вместо нецензурного ругательства в адрес Байдена.

Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательство «F***k Joe Biden!» в адрес главы вашингтонской администрации, однако журналисту, бравшему в этот момент интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует «Let's go Brandon!».

С тех пор эта фраза появляется на баннерах и футболках во время акций протеста в местах, где останавливается президент-демократ.

Республиканцы используют эти слова в своих выступлениях, а бывший президент Дональд Трамп даже продает товары с этим лозунгом.

Напомним, в ноябре рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.

В мире,Джилл Байден,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ИТАР-ТАСС,
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