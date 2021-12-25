ВОЗ заявила об иммунитете к коронавирусу у Санта-Клауса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Об этом она написала в своем Twitter.
"Я могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям", — написала Ван Керкхове.
Ранее руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков заявил, Дед Мороз вакцинировался от коронавируса в Забайкальском крае.
"Забайкальский Дед Мороз вакцинировался заранее, чтобы к моменту наступления праздника у него уже выработался иммунитет. Записаться на вакцинацию Деду Морозу помогла внучка — Снегурочка", — рассказал Кулаков, уточнив, что они получили прививку в Чите.
В общей сложности в Забайкальском крае первый компонент вакцины получили свыше 501,3 тыс. человек, оба компонента — более 429,2 тыс. забайкальцев.