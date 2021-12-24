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22 минуты назад

Талибы согласились с мнением Путина о пророке Мухаммеде

Запрещенное ООН террористическое движение «Талибан» приветствовало слова президента России Владимира Путина о том, что карикатуры на пророка Мухаммеда не являются выражением свободы творчества. Об этом министр иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи написал на своей странице в Twitter.

Талибы согласились с мнением Путина о пророке Мухаммеде
Фото: ТАССТАСС

«Афганистан приветствует комментарии президента России Владимира Путина о том, что богохульство на пророка Мухаммеда не является выражением свободы творчества, а, скорее, является нарушением свободы религии и священных чувств мусульман», - написал он.

Балхи добавил, что в Афганистане также приветствуют комментарии Путина о том, что его страна продвинется вперед в отношении признания нового афганского правительства.

Ранее Путин во время Большой ежегодной пресс-конференции назвал карикатуру на пророка Мухаммеда нарушением свободы вероисповедания и святых чувств людей, которые исповедуют ислам. Он отказался считать это свободой творчества, пишет телеканал 360.

В мире,Владимир Путин,Талибан,ООН,Телеканал "360° Подмосковье",
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