России предсказали новую "холодную войну"

"Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят. Потому что мы ожидаем теперь комплекс недружественных действий со стороны этих компаний. Прогнозируем, что будут блокировать российские СМИ в Instagram, читать переписку чиновников и крупных деятелей в WhatsApp, поэтому надо переходить на российские платформы теперь уже в таком официальном и организованном порядке", - заявил он.