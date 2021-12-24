России предсказали новую "холодную войну"

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предрек России "холодную цифровую войну" с Google и Meta.
По словам Малькевича, если американские IT-гиганты не станут платить наложенные на них Россией штрафы за неудаление противоправного контента, российским властям придется "принимать какие-то меры".
"А что они могут сделать в ответ? Например, пригрозят нам прекратить работать на территории страны, будут шантажировать нас еще и соцсетью Instagram и закроют WhatsApp для чиновников", - предположил представитель ОП в беседе с ТАСС.
По его словам, вариант развития событий, когда Россия окажется в состоянии "холодной цифровой войны" с Google и Meta, абсолютно реален.
Малькевич считает, что отказ чиновников и работников госкорпораций от WhatsApp необходимо закрепить на законодательном уровне.
"Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят. Потому что мы ожидаем теперь комплекс недружественных действий со стороны этих компаний. Прогнозируем, что будут блокировать российские СМИ в Instagram, читать переписку чиновников и крупных деятелей в WhatsApp, поэтому надо переходить на российские платформы теперь уже в таком официальном и организованном порядке", - заявил он.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей и компанию Meta (бывшая Facebook) на 1,9 млрд рублей из-за регулярного неудаления деструктивного и противоправного контента.