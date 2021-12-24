Pornhub назвал самого популярного рождественского персонажа

На втором месте сам Санта-Клаус (рост поисковых запросов на 374%), затем идут эльф, xxxmas, рождественская оргия и эльфийский хентай.

При этом «хентай» (сексуальные персонажи японской манги и аниме) был самым популярным запросом в течение всего уходящего года. Вторым по популярности термином в 2021 году оказался «романтика», количество запросов на который увеличилось более чем вдвое.