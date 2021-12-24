Pornhub назвал самого популярного рождественского персонажа

Pornhub опубликовал шорт-лист самых популярных поисковых запросов на Рождество. Его возглавила миссис Клаус, пишет News.com.au.
Согласно данным, опубликованным PornHub, поиски миссис Клаус возглавили список поисков рождественских персонажей на это Рождество. Фактически, поисковые запросы миссис Клаус увеличились на 401%.
На втором месте сам Санта-Клаус (рост поисковых запросов на 374%), затем идут эльф, xxxmas, рождественская оргия и эльфийский хентай.
При этом «хентай» (сексуальные персонажи японской манги и аниме) был самым популярным запросом в течение всего уходящего года. Вторым по популярности термином в 2021 году оказался «романтика», количество запросов на который увеличилось более чем вдвое.