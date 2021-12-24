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29 минут назад

Pornhub назвал самого популярного рождественского персонажа

Pornhub опубликовал шорт-лист самых популярных поисковых запросов на Рождество. Его возглавила миссис Клаус, пишет News.com.au.

Pornhub назвал самого популярного рождественского персонажа
Фото: ReutersReuters

Согласно данным, опубликованным PornHub, поиски миссис Клаус возглавили список поисков рождественских персонажей на это Рождество. Фактически, поисковые запросы миссис Клаус увеличились на 401%.

На втором месте сам Санта-Клаус (рост поисковых запросов на 374%), затем идут эльф, xxxmas, рождественская оргия и эльфийский хентай.

При этом «хентай» (сексуальные персонажи японской манги и аниме) был самым популярным запросом в течение всего уходящего года. Вторым по популярности термином в 2021 году оказался «романтика», количество запросов на который увеличилось более чем вдвое.

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