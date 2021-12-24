В Китае оценили ответы Путина на большой пресс-конференции

Читатели китайской газеты "Гуаньча" были восхищены ответами президента РФ Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции и считают, что сотрудничество России и Китая, о котором он говорил, является беспрецедентным и даст возможность объединить усилия, чтобы противостоять США. Комментарии читателей даются в переводе Ино СМИ.

Фото: Reuters Reuters

Путин 23 декабря встретился с журналистами на традиционной большой пресс-конференции, которая проходила в 17-й раз. Встреча длилась почти четыре часа. На нее были приглашены более 500 представителей СМИ. Президент ответил на 55 вопросов.

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"Президент России Путин сегодня провел ежегодную большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги 2021 года и ответить на вопросы журналистов. Вот он рассказал про то, что Москва и Пекин совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение, строят самолеты и проводят совместные военные учения и патрулирование. Он добавил, что это абсолютно всестороннее партнерство, не имеющее прецедентов в истории. Это же прекрасно!", - написала одна из читательниц газеты.

"Пока Китай и Россия вместе, в мире будет больше мира, безопасности и стабильности!", - уверен другой читатель.

"Перед лицом окончательного безумия Соединенных Штатов лучшая стратегия для Китая и России — это общая борьба против Вашингтона! Самым большим преимуществом их союза является то, что у врага нет возможности атаковать одновременно обоих, поэтому им нужно объединить силы и ударить первыми, тем самым сдерживая врага, истощая и ослабляя его, пока противник не будет полностью уничтожен!", - считает третий.

Еще один читатель отметил, что без России и Китая мир превратится в "хаотичный ад".

"Сегодняшний мир по-прежнему представляет собой роман «Троецарствие» — Китай, Россия и США. Китай и Россия, спиной к спине, обязательно победят!", - уверен другой.

С ним согласен еще один пользователь. Он заявил, что Россия и Китай в значительной степени дополняют друг друга, и дружеские отношения могут сделать их непобедимыми.

Читатели китайской газеты также уверены, что сотрудничество России и Китая уже сложилось, и оно поможет достичь равновесия в мире.

"Байден точно сказал, что хочет разделить Китай и Россию, но как это вообще возможно? Посмотрите, как крепки наши отношения",

"Китай и Россия идут бок о бок. Одна обращена к Европе, а другой к Тихому океану. Они являются стабилизаторами и двигателями политики, экономики и (стратегических) вооруженных сил в современном мире!",

"Другим странам стоит поучиться у Китая и России, что такое «сотрудничество самым эффективным и доступным способом»,

"Китай и Россия — партнеры, которые никогда не отвернутся друг от друга, и они являются крупнейшими соседями в мире. Только при дружбе и взаимном доверии между Китаем и Россией две страны могут найти силы для решения своих проблем национальной безопасности и экономического развития", - считают читатели газеты.