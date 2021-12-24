Украинцы назвали Зеленского олигархом

Больше половины украинцев назвали президента Владимира Зеленского олигархом. Об этом сообщает Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Фото: Офис Президента Украины Офис Президента Украины

Согласно результатам опроса, Зеленского считают олигархом 55 процентов граждан страны. Чаще всего опрошенные называют олигархами Игоря Коломойского и Рината Ахметова (по 94 процента), а также экс-президента Петра Порошенко (89 процентов).

Принятый закон о деолигархизации 33 процента украинцев считают популистским шагом. 23 процента полагают, что это попытка президента и его окружения перераспределить собственность в экономике. 21 процент опрошенных уверен, что закон является реальным шагом по борьбе с коррупцией. Еще 11 процентов назвали его способом борьбы с оппозицией.