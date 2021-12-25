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21 минуту назад

Глава офиса президента Украины Ермак: Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным

Руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание "Фокус".

На Украине рассказали о попытке Зеленского созвониться с Путиным
Фото: TwitterTwitter

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с Путиным). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся", — рассказал Ермак.

Он подчеркнул, что как только появится уверенность, что Путин будет готов разговаривать, а также будет предмет для разговора, диалог состоится. Ермак добавил, что Зеленский готов участвовать в переговорах и к встрече с президентом России, однако конкретной даты, когда это может произойти, пока нет. Ранее Зеленский рассказал своим коллегам из Литвы и Польши, что Киев готов к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в "нормандском формате". Украинский лидер накануне провел встречу с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в рамках "Люблинского треугольника".

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