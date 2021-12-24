Швеция ответила РФ на требования по не расширению НАТО

Швеция решительно исключает требование России о том, чтобы в НАТО не принимались новые члены. Об этом заявила шведский министр иностранных дел Анн Линде, сообщает Euractiv.

По ее словам, каждая страна имеет право на свой собственный выбор.

«Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности», — подчеркнула Линде.

Как считает глава МИД Швеции, хотя требования России по гарантиям безопасности направлены в адрес США и НАТО, они так или иначе относятся и к интересам государства.

«Отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора <…> Если что-то случится в связи с усилением агрессии против Украины, мы будем действовать единым и очень жестким образом, введя различные типы экономических санкций», — добавила Линде.