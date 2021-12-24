Киев возмутился образу украинок в сериале Netflix

Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко возмутился тем, как в новом сезоне сериала Netflix «Эмили в Париже» показали украинцев. В своем Telegram канале он заявил, что режиссер создал карикатурный и оскорбительный образ.
«В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу» - написал министр, пообещав отправить письмо с протестом.
По его мнению, Netflix хорошо знаком с Украиной и мог бы избежать подобной ошибки. Ткаченко отметил, что в целом сериал снят хорошо, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов.
«Эмили в Париже» — американский комедийно-драматический телесериал, повествующий о переезде Эмили, молодой американки, в Париж. Выход второго сезона картины состоялся 22 декабря 2021 года.