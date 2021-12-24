Киев возмутился образу украинок в сериале Netflix

«В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу» - написал министр, пообещав отправить письмо с протестом.