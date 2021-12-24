Турция отправит самолеты в Ереван в ближайшие дни

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начнет полеты по маршруту Стамбул — Ереван в ближайшие дни. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, его цитирует TRT.

Фото: Reuters Reuters

Кроме того, отправлять самолеты по тому же маршруту хочет некая армянская авиакомпания.

16 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара заинтересована в нормализации отношений с Ереваном. Турецкая сторона надеется, что вскоре ей удастся заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку, а открытие перелетов должно способствовать экономическим контактам между всеми сторонами.

После «возвращения Азербайджаном оккупированных Арменией исторических земель» намерения Анкары предельно открыты, считает министр.