В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Российскую модель не пустили на Украину из-за поездок в Крым

Украинские пограничники задержали на границе с Украиной российскую модель, сообщают «Крым. Реалии».

Фотомодель не пустили на Украину из-за поездок в Крым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины уточнили, что россиянка 2000 года рождения прибыла в аэропорт «Киев» авиарейсом из Варшавы. Пограничники установили, что она неоднократно посещала вошедший в состав России полуостров Крым, который на Украине считают оккупированным. В последний раз она ездила в Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. Туда девушка попала самолетом из Москвы.

Россиянке, имя которой не называют, запретили въезд в Украину на три года и привлекли к административной ответственности по ст. 204.2. КУоАП «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

19 декабря въезд на Украину запретили российской актрисе Любови Баханковой.

Последние новости
В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители