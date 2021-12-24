Фотомодель не пустили на Украину из-за поездок в Крым

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины уточнили, что россиянка 2000 года рождения прибыла в аэропорт «Киев» авиарейсом из Варшавы. Пограничники установили, что она неоднократно посещала вошедший в состав России полуостров Крым, который на Украине считают оккупированным. В последний раз она ездила в Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. Туда девушка попала самолетом из Москвы.