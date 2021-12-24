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52 минуты назад

В Киеве пригрозили Москве «страшным поражением» в случае войны

Странам Запада стоит пересмотреть взгляды на мощь российской армии, заявил советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

В Киеве пригрозили Москве «страшным поражением»
Фото: alexey.arestovich/Facebookalexey.arestovich/Facebook

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены 170 тысяч солдат, однако они не смогут победить в случае противостояния. Арестович считает, что у российских войск «очень низкая степень готовности», а слухи об их мощи сильно преувеличены. Исходя из этого, Москву в случае открытого конфликта ждут серьёзные проблемы, отметил глава офиса президента Украины.

Накануне Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос «о возможности нападения» России на Украину, подчеркнул, что Москва никому не угрожает.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Путин,
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