В Киеве пригрозили Москве «страшным поражением»

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены 170 тысяч солдат, однако они не смогут победить в случае противостояния. Арестович считает, что у российских войск «очень низкая степень готовности», а слухи об их мощи сильно преувеличены. Исходя из этого, Москву в случае открытого конфликта ждут серьёзные проблемы, отметил глава офиса президента Украины.