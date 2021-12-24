Польша может отгородиться от Украины стеной

Польша может построить защитное сооружение на границе с Украиной. Об этом заявил глава правящей партии страны , вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, сообщает РИА Новости.

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"Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной", - сказал Качиньский.

Он отметил, что такой вариант рассматривается в связи с продолжающимся миграционным кризисом на границе с Белоруссией.

"Возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии", - добавил польский вице-премьер.

Ранее стало известно, что Польша на фоне ситуации с мигрантами приступает к строительству защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается строительство инженерного заграждения, длиной 180 километров и высотой 5 метров. Отмечалось, что конструкцию оснастят камерами ночного и дневного видения, а также датчиками движения.