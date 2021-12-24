Обзор ИноСМИ: реакция британцев на пресс-конференцию Путина и болгары против НАТО

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Украина надеется на срыв запуска «Северного потока — 2»

Есть большая вероятность, что российский газопровод «Северный поток – 2» не будет запущен в ближайшее время или не запустится вообще. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«До этого мы считали, что самый негативный сценарий для нас, если «Северный поток-2» запустится в мае. Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия. К осени — это лучший вариант для «Газпрома»», - пояснил Витренко, выразив надежду на полное замораживание проекта.

В США оценили военный потенциал России

В ближайшие годы российские вооруженные силы получат самолеты нового поколения с гиперзвуковым оружием. Также президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили программы модернизации армии, пишет американское издание The National Interest.

В статье отмечается, что в России ставится на вооружение баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал». А также разрабатываются как минимум два истребителя нового поколения: бомбардировщик-невидимка ПАК ДА и перехватчик ПАК ДП. При этом, по словам Шойгу, нынешний уровень ядерной модернизации в 89,1% стал самым высоким в истории страны.

Европе дали советы по преодолению энергетического кризиса

Европейским странам необходимо снижать зависимость от российского газа и обеспечивать свою энергобезопасность при помощи возобновляемых источников энергии и расширения программы ядерной энергетики. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

При этом издание констатировало, что сейчас в ЕС разразился энергетический кризис и в одночасье преодолеть зависимость от «Газпрома», на долю которого в первом полугодии пришлось почти 47% импорта газа, невозможно. Однако, приняв скоординированную стратегию диверсификации энергоресурсов, европейские лидеры способны снизить «вредоносный потенциал» президента России Владимира Путина, подчеркивается в статье.

Британцы оценили пресс-конференцию президента России

Читатели Daily Mail, обсуждая прошедшую 23 декабря большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, высказали мнение, что российский лидер сможет «добиться своего с восточной Украиной». Перевод комментариев британцев приводит «ИноСМИ».

«Не играйте в кошки-мышки с бывшим сотрудником КГБ, это безнадежная игра, потому что, независимо от того, кто выиграет, а кто проиграет, Россия — ядерная сверхдержава, и вся планета проиграет. (…) Путин добился своего с Абхазией. Путин добился своего с Приднестровьем. Путин добился своего с Крымом. А дальше он добьется своего с восточной Украиной», «Я считаю, он прав. Представьте себе, что Шотландия получит независимость, а затем присоединится к российскому альянсу. Тем самым позволив размещать российское оружие вблизи нашей границы», - отметили читатели издания, комментируя требование главы России о нерасширении НАТО на Восток.

В Болгарии высказались против размещения войск НАТО

Согласно опросу, проведенному болгарским изданием «Факти», только 16% респондентов поддержали идею разместить больше войск НАТО на территории страны. При этом читатели издания подчеркнули, что считают американские базы угрозой национальной безопасности.